Виноград спасет от депрессии

Осень – ягодный сезон. Не отказывайтесь от ягод, и будете здоровы всю зиму!

Виноград – средство от усталости, повышенной нервной возбудимости и депрессии. Он очищает почки и мочевой пузырь, устраняет запоры, улучшает обмен веществ и работу сердца. В нем содержатся витамины группы В, а также магний и железо, так необходимое нашим костям и щитовидной железе.

Если вы истощены и страдаете малокровием, отдайте предпочтение черным сортам винограда. А если простыли, просто заварите изюм кипятком и пейте. Такой отвар – прекрасное отхаркивающее средство, а еще он помогает снизить повышенное давление. Если вы будете выпивать полстакана свежевыжатого виноградного сока за час до еды три раза в день в течение месяца, избавитесь от нервных расстройств. И не бойтесь, что из-за глюкозы, содержащейся в винограде, вы поправитесь, передает Твой День.

На винограде можно даже похудеть! Съедайте в день по полкило винограда, дополняя его другими продуктами. Однако их энергетическая ценность ни в коем случае не должна превышать 1000 ккал. Результатов ждите через месяц.

По-киевски