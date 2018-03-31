Воздержание в питании омолаживает и оздоравливает весь организм

У православных продолжается пост. Надо помнить, что без внутреннего духовного наполнения пост превращается на ничем необоснованную диету. Так говорят святые отцы. Медик же утверждают, что временный отказ от пищи очень хорошо влияет на организм. Клетки обновляются, а человек молодеет. Об этом рассказывает врач Александр Ворошилов.

Система пауз в поглощении пищи применяется давным-давно. Примером этого является система религиозных постов, в том числе и полных, при которых наблюдается как отказ от определенного вида пищи, так и от любой еды в целом. Используют голодание с лечебной целью и в современной медицине. Правда методики отличаются за терминами и некоторыми другими моментами.

Например, в Америке самая известная система жесткого 48-дневного голодания, во Франции 30-дневного, в Англии - 18-дневного. Занимались изучением феномена лечебного голодания и советские врачи. Например, я впервые познакомился с методикой лечебного голодания из книги психиатра Николаева: "Особенности диетотерапии". Он пытался достичь вылечивания шизофрении с помощью этой методики. Николаев задался целью достичь вылечивания шизофрении с помощью этой методики. Нужно отметить, что ему это не удалось. Но при лечении депрессии был достигнут прекрасный результат. И это еще не все. Пациенты Николаева вместе с нервным расстройством лишались многих сопроводительных болезней: аллергии, астмы, язвы и тому подобное. Нужно четко осознавать - все то, что исчезает при голодании, приобретено лишним питанием. Точнее не лишним, а регулярным, без пауз. Однако в современном обществе добровольный отказ от пищи скорее исключение, чем правило.

Чтобы лучше понять почему человеку иногда лучше обойтись без пищи, нужно разобраться в процессах, которые происходят в его организме. Например, нужно вспомнить о явлении апоптоза.

Апоптоз - один из природных путей смерти клетки. Вообще клетка имеет не так уж и много способов умерать, всего два - это апоптоз и некроз. Они существенно отличаются друг от друга. Некроз - это разрыв внешнеклеточной мембраны, при котором цитоплазма со всеми ее компонентами выбрасывается в межклеточное пространство, - туда, куда ей не следует попадать. Ведь в ней содержатся агрессивные и токсичные для внешних мембран ферменты, которые вызывают отек, повышение температуры тела, - то, что мы видим при воспалительных процессах.

При процессе апоптоза включается внутренний механизм, происходит конденсация внутреннего вещества клетки: все хромосомы, ДНК плотнятся в середине клетки, потом она начинает фрагментироваться без разрыва мембраны на мелкие элементы. В дальнейшем они утилизируются макрофагами, лейкоцитами – «клетками-мусорниками», которые используют их как источник энергии и пластичный материал. Впервые апоптоз был описан морфологами при изучении клеточных колоний, в частности во время исследований процессов, которые в них происходят, когда питательная среда ослабевает. Что же оказалось? То, что определенные клетки становятся пищей для всей колонии, превращаясь с помощью апопоптозу на пригодный для этой цели материал. Безусловно это открытие должно привлечь внимание не только биологов, но и медиков. Объясню почему. Дело в том, что апоптоз является противоположностью еще одного процесса жизнедеятельности клетки - пролиферации (деление клетки). Эти два процесса дополняют друг друга для сохранения общего количества клеток макро или микроорганизма, который всегда остается постоянным. Когда явления полиферации и апоптоза уравновешенны, существует стойкое и сталое равновесие организма. И только в каком-то месте клеток становится больше, чем нужно, клеточное содружество проиводит индукторы апаптозу. Индуктор апоптоза, как и гормоны, адресован всем клеткам, но реализуется лишь теми, которые устали, повреждены или постарели. Кстати, гормональная терапия, направленная на гормональнозависемые органы (молочная железа, придатки, матка) и является индуктором апоптоза гормонально зависимых систем, в результате чего развитие доброкачественных новообразований, например фибромиомы, прекращается. Если же процесс пролиферации начинает преобладать над процессом апоптоза или наоборот, возникают болезни. Например, все онкозаболевания - это неконтролированная пролиферация. Если его не может остановить стенка другого органа - это злокачественный процесс, если останавливает - это доброкачественный. В то же время при онкозаболеваниях наблюдается абсолютная нечувствительность к апоптозу.

Согласно исследованиям, на протяжении жизни из-за апоптоза человек около тридцати раз съедает массу своего тела. Самая динамическая система человеческого организма, кровяная, обновляется каждые три дня. Однако режим постоянной сытости затормозил процессы апоптоза в организме, у клеток отпала необходимость поедать себе подобных. А следовательно тормозятся и процессы образования новых клеток. Таким образом в организме появляется все большее количество функционально неполноценных клеток. И еще достаточно молодой человек может иметь показатели своего биологического возраста, как у пожилого человека. В этом кроется объяснение почему на сегодняшний день болезни помолодели. Скажем, инфаркт миокарда, который раньше наблюдался у пятидесяти-шестидесятилетних людей, все чаще будет поражать тридцатилетних. Когда делали вскрытие тел солдат, которые погибли на войнах последних десятилетий, в каждое третье в коронарных сосудах находили холестериновые бляшки. Откуда они могли появиться у двадцатилетних мужчин? Ответ один: от пищи, точнее постоянного ее употребления. Цивилизация достигла своей мечты - сытости, а вместе с ней преждевременного старением клеточных содружеств. Следует отметить, что дикие животные не имеют многих заболеваний (около тысячи!), на которые страдает человек и домашние животные, ведь они не живут в режиме постоянной сытости. Эта теория касается и онкозаболеваний, и атеросклероза сосудов. Например, чтобы поспособствовать образованию холестериновых образований в сосудах кролика, его нужно насильственно кормить куриными яйцами. Можете себе представить, что это за пища для этого животного? У человека это заболевание вызывается не насильственным, а лишь постоянным употреблением пищи. Следовательно, чтобы происходило размножение клеток нужно, чтобы параллельно и в том же объеме происходил и противоположный ему естественной процесс - апоптоза. Для того, чтобы сделать организм жизнеспособным, нужно включить клетки в борьбу за существование. Именно это и происходит при применении метода лечебного голодания.

Следует отметить, что именно такая картина наблюдается в органах и системах многих людей. Известно, что лишь 3% печени могут выполнять функцию этого органа. Но какое качество этой работы?

Люди поглощают огромное количество пищи, насыщенной всем необходимым. Не хватает лишь одного - пауз в этом процессе.

Диетотерапия плохо влияет на психику человека. Дело в том, что система пищеварения и внешней активности тесно между собой связаны. Как только в кишечнике остается мало пищи, включается механизм торможения - энергетические расходы отвечают количеству горючего. Организм становится вялым, сонным. Поэтому, если мы введем его в режим уменьшенного питания, он будет давать нам уменьшенную динамику. И будет держать клеточный состав истощенным, но полным. Выходит чисто социалистический принцип - плохая команда, зато все живые. Клеточные вакансии, как и при голодании, не будут образовываться.

Существуют иные методы при которых можно достичь явления апоптоза. Это - гипертермия. Древние методы не зря существовали: баня, сауна, местные прогревания. Если температура клетки превышает 42,5С, ее метаболизм становится выше, чем возможности организма обеспечить ее энергией - обмен веществ происходит в ней настолько быстро, что никакого инсулина не хватит, чтобы подвести питательные вещества к клетке. Организму остается только одно: быстро апопттровать старые и больные клетки. Я присутствовал во время процедур гипертермии в Новосибирской клинике биотерапии и наблюдал удивительные вещи - меланома рассасывалась на протяжении суток. Нужно сказать, что температурный апоптоз сейчас достаточно популярное направление в западной медицине, ему уделяют внимание в России. Поставлено это дело и в Минске, где лечат онкозаболевания у детей, разогревая их электромагнитными полями. Конечно, в сравнении с лечебным голоданием этот метод значительно екстремальнее .

Почему люди не любят голодать? Во-первых, неприятное чувство голода; во-вторых, страх голодной смерти, вбит в наши головы. Однако от голодания в разумных пределах никто и никогда не умирал. А наоборот оздоравливался. Ведь организм получает наилучшее питание. Дело в том, что наши клетки насыщены всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, которыми и питается клеточная колония. Конечно, больные клетки содержат и токсичные вещества. Поэтому необходимо обеспечить их вывод из организма с мочой и калом.

Самочувствие человека в период голодания. Обычно есть прекрасным, а позже с ностальгией вспоминается это состояние. Голодающие ведут нормальный образ жизни, хотя начиная с третьего дня теряют около одного килограмма веса за сутки. После выхода из голодания на протяжении длительного времени масса тела человека остается постоянной. В этом я убедился на собственном опыте: во время двухнедельного голодания потерял восемь килограммов и на протяжении трех месяцев мой вес остается неизменным. Дело в том, что после голодания у человека пропадает физиологичная потребность в большом количестве пищи. Ведь еда для организма является с одной стороны необходимым источником попонення энергии, а с другой - агрессором, на борьбу с которым направлена вся система пищеварения человека: печень, поджелудочная железа, желудок выделяют огромное количество ферментов, которые бы переварили эту пищу. Предыдущее употребление пищи можно образно сравнить с одной войной, которая принуждает готовиться к следующей. Поэтому количество ферментов, которое выделит пищеварительная система до обеда, будет зависеть от количества пищи, употребленной за завтраком. Чем более объемнымон был, тем больше будет выделено ферментов и тем больше нужно съесть еды, чтобы погасить их. Поэтому после правильного выхода от голода, организм будет нуждаться в малом количестве еды, полностью удовлетворяя потребность в питательных веществах.

Откуда у человека чувство голода? Прежде всего, это психологическая зависимость. Кроме того, желудок отличается от других органов пищеварения, которому, кажется, нравится сам процесс пищеварения и он готов перелопатить все что угодно. Поэтому желудочный сок выделяется постоянно в достаточно большом количестве. Однако существуют методики как можно затормозить и этот процесс. Например, выполнением одного дыхательного упражнения за одну минуту можно освободить желудок от желудочного сока. Как только моторика желудка угасает, сразу проходит и чувство голода. Как правило, до конца первого дня удается лишиться ощущение голода на весь период голодания. Это особенность методики, по которой я работаю. Есть в ней еще некоторые "хитрости", которые дают возможность обойти острые углы процесса голодания. Например, глубокая очистка организма, при которой весь желудочно-кишечный тракт, - от рта к ануса становится чистым. Однако на 3-5 день голодание может появиться еще один "подводный риф" - человек вдруг становится апатичным и чувствует слабость. Организм начинает сигнализировать - я умираю. И прав. Но лишь частично. Потому что на третий день запускается процесс апоптоза, а значит начинают отмирать клетки, однако только старые и больные. Некоторые пациенты в этом состоянии срываются и начинают есть все подряд, оставаясь со своими больными клетками. Некоторые продолжают апатично лежать на диване, страдая и жалея себя. Между тем этот момент нужно переломить. Поэтому методика позволяет в этом состоянии выпить чашку чая или кофе с сахаром, если очень хочется. Как правило этого достаточно, чтобы человек взбодрился.

Кроме названных мер, чтобы облегчить период голодания, можно применить рефлексотерапию, атрафировав с помощью этого метода чувство голода.

Вера Онопко.