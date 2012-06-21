Крым хотят "очистить" от противотуберкулезных санаториев

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко считает невозможным перенос противотурберкулезных санаториев с юга Крыма в восточные регионы автономной республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

(Последний месяц в Крыму активно обговаривается этот вопрос. Так, в мае на совместном заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и постоянной комиссии крымского парламента по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству рекомендовали Кабмину изучить вопрос переноса санаториев – УНИАН).

«Те люди, которые озабочены крымской землей, должны охладить свой пыл. Сегодня есть определенные условия, которые способствуют лечению туберкулеза, и эти условия требуют, чтобы санатории находились в определенных местах. Они никому не мешают отдыхать, они находятся за забором», - сказал С.Тигипко.

По его словам, если решения о переносе санаториев все-таки примут, центральная власть их отменит.

«Они будут отменены как не Кабинетом министров, так Президентом», - подчеркнул С.Тигипко.

Он добавил, что свободная земля в Крыму для строительства отелей еще есть.