Минздрав выступает за единую систему экстренной медпомощи

Министерство здравоохранения отмечает важность принятия закона о создании единой системы оказания экстренной медицинской помощи в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как отмечается в сообщении, специалисты министерства активно участвовали в обработке замечаний к законопроекту, который готовится ко второму чтению. (В первом чтении законопроект «Об экстренной медицинской помощи» был принят Верховной Радой 17 мая – УНИАН.)

Внедрение требований указанного закона позволит создать вертикально структурированную систему на территории областей, которая начинается с единого центра с его оперативно-диспетчерской службой и заканчивается бригадой скорой медицинской помощи, которая будет максимально приближенной к пользователю – гражданину Украины, подчеркнули в Минздраве.

В частности, такая структура позволит:

- обеспечить систему гарантий принятия вызова и обязательного реагирования на него;

- сократить сроки прибытия бригады СМП к лицу, нуждающемуся в оказании экстренной медицинской помощи;

- максимально приблизить медицинского работника СМП к населению;

- комплектовать бригады автомобилями СМП и медикаментами в соответствии с едиными стандартами, принятыми на территории государства;

- гарантировать лицу, нуждающемуся в оказании дальнейшей экстренной медицинской помощи, своевременную госпитализацию в лечебно-профилактическое заведение;

- своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации.