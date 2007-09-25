Злоупотребление алкоголем полностью разрушает легкие

Группа американских ученых провели исследования, в результате которых выяснили, что хроническое злоупотребление алкоголем приводит к разрушению белков, которые защищают ткань легких и ослабляет иммунную защиту.

Специалисты на молекулярном уровне изучили процессы, происходящие в клетках легких при злоупотреблении алкоголем. Результаты исследования помогают понять, почему у хронических алкоголиков чаще возникают тяжелые состояния, такие как пневмония и острый респираторный дистресс синдром.

В легких алкоголика содержится меньше белка глютатиона, который защищает легкие от окислительного стресса. К тому же, алкоголь разрушает белок клаудин, который помогает поддерживать барьер между жидкостью и воздухом, и если в тканях недостаточно клаудина, то жидкость может пропитывать легкие, что приводит к возникновению пневмонии и других легочных заболеваний.

Нарушение иммунитета в алкогольном легком, по словам ученых, проявляется недостаточным количеством рецепторов к фактору, который стимулирует колонии гранулоцитов/макрофагов. Поэтому эксперименты на животных доказали, что лечение фактором защищает легкие при септическом шоке.

Таким образом, стимулирующее лечение помогает нейтрализовать действие алкоголя на легкие. Поэтому ученые уже начали клинические исследования на эту тему, и возможно, новый вид лечения поможет в будущем спасти многих пациентов с тяжелыми пневмониями.

Наравне с курением и хроническими заболеваниями потребление алкоголя является важной причиной некоторых видов рака, заявили британские ученые.

Чрезмерное употребление спиртного повышает риск рака рта, гортани, пищевода, печени, толстой кишки и груди. Оно также может быть связано с раком поджелудочной железы и легких.

"Алкоголь недооценивается как причина рака во многих регионах мира, – заявил доктор Паоло Боффетта из Международного агентства по изучению рака в Лионе. – Значительный процент случаев раковых заболеваний сегодня связан с приемом алкоголя, и эта доля растет во многих регионах, особенно в Восточной Азии и в Восточной Европе".

Боффетта и Миа Хасибэ, которая на основании исследований вывела зависимость между алкоголем и раком, обнаружили: чем больше потребляется алкоголя, тем больше риск развития рака.

К тому же, 40% британских компаний считают злоупотребление алкоголем одной из основных причин систематического отсутствия работников на рабочем месте. По данным Инспекции по промышленной гигиене и охране труда, ежегодно в Великобритании из-за пьянства работники прогуливают 14 миллионов рабочих дней. Алкогольная зависимость наносит британской экономике суммарный ущерб в $4 миллиарда в год.

Но, несмотря на это, ученые заметили, что лучше пить умеренно, чем полностью отказаться от алкоголя, поскольку спиртное полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

utro.ua