В Прилуках повторилась история Оксаны Макар

В сети появилась информация о страшном преступлении, которое произошло в городе Прилуки Черниговской области, пишет «Сегодня». Пользователи сразу окрестили эту историю «Оксана Макар №2».

Так, Баранова Анна оставила в соцсети сообщение о том, что ее сестру Марию, которая проживает в городе Прилуки, зверски изнасиловали и пытались похоронить заживо.

«Мою сестру 17 июня изнасиловали и избили, полоснули ножом! Вывезли в лесопосадку и хотели закопать живьем. У нее маленький ребенок, а муж умер полгода назад. Она в реанимации. К делу причастны начальники правоохранительных органов города Прилуки. Несмотря на поданные заявления, экспертиза не проводится, следователь не приходит, медицинская помощь не оказывается… Дело хотят замять. Угрожают не только пострадавшей, но и родным и близким», – написала Анна.

Изданию удалось связаться с Анной Барановой, родной сестрой потерпевшей женщины. Она подтвердила изложенную в соцсетях информацию.

Как рассказала Анна, ЧП произошло 17 июня в городе Прилуки. Ее 31-летнюю сестру Марию изнасиловали знакомые ее кумы. «Мария находится в крайне тяжелом физическом и эмоциональном состоянии и ни с кем не хочет разговаривать. Ее с помощью угроз и запугивания заставили подписать документы о не разглашении данной истории. Поймите ее правильно, у нее маленький ребенок, и муж умер полгода назад», – рассказала Анна.

«Мария кричала: «Никому ничего не скажу, буду все отрицать!». Она согласилась взять деньги на лечение, так как сама бы не справилась. Когда человека еще и прижали… Она подписала все», – отметила Анна.

Девушка добавила, что сейчас Марию с города Прилуки перевезли в Чернигов, чтобы сделать МРТ мозга. Преступники якобы согласились оплатить лечение потерпевшей.

«Я потеряла связь с сестрой. Связываюсь только через родных, они все очень напуганы», – отметила Анна.

По словам Анны, кума Марии сразу после ЧП сменила показания, заявив, что видела, как девушку просто ударили. Анна боится за жизнь своей сестры и родных и хочет, чтобы преступники понесли заслуженное наказание.

Как рассказал «Сегодня» глава пресс-службы МВД города Прилуки Бриль Сергей Николаевич, к ним действительно поступало заявление об изнасиловании Барановой Марии.

«Заявление об изнасиловании Барановой Марии к нам поступило 19 июня. На место ЧП выехала оперативно-следственная группа и было начато расследование. Однако ровно через сутки, 20 июня, девушка отозвала свое заявление, написав, что претензий не имеет. В связи с этим все следственные мероприятия были прекращены», – рассказал нам Бриль.

Сергей Николаевич добавил, что милиция может проводить расследование только по фактам, изложенных в заявлении. Однако потерпевшая его отозвала.

Напомним, 19-летнюю Оксану Макар изнасиловали и пытались сжечь заживо в ночь на 9 марта. История этой девушку всколыхнула страну – она чудом выжила, однако лишилась руки и почти всех внутренних органов. За ее жизнь боролись лучшие специалисты Украины и Европы, однако 29 марта Оксана умерла от кровотечения. Мучители девушки едва не избежали наказания – сразу после задержания двоих из них отпустили. Однако в связи с тем, что история вызвала небывалый ажиотаж по всей стране, насильников задержали. Сейчас их судят в городе Николаеве, подсудимым грозит пожизненное наказание.