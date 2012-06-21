Завтра на западе и севере Украины пройдут грозовые дожди

22 июня синоптики прогнозируют переменную облачность на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных, северных, а днем и в Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем на западе местами сильные ливни; на остальной территории без осадков.

Ветер будет преобладать южный, на востоке и в Крыму северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южной части до 37°, на крайней западе страны, в Черниговской и Сумской областях 23-28°.

В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 29-34°. По Киеву температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

21 июня температура воды составляла в Черном море 20-25°, в Азовском море 24-27°; в Днепре возле Киева 23°.