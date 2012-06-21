Во втором чтении принят закон о программах Глобального фонда

Сегодня народные депутаты своим большинством голосов 321 поддержали во втором чтении и приняли в целом Закон "О выполнении программ Глобального фонда для борьбы со СПИДОМ, туберкулезом и малярией в Украине".

Татьяна Бахтеева отметила, что в связи с тем, что Украина занимает лидирующие позиции в мире по распространенности туберкулеза и ВИЧ/СПИДа (официально зарегистрировано 206 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и более 500 тысяч больных туберкулезом), данный закон очень важен. Он позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства для обеспечения действенных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. Эти средства в первую очередь пойдут на закупку медикаментов, оборудования, тестирование, оказание психологической и социальной поддержки больным. В условиях дефицита бюджетного финансирования такая помощь очень важна.

Народный депутат сказала, что основной целью Закона является создание благоприятных условий для привлечения средств Глобального фонда для нужд здравоохранения. «Сегодня по существующему законодательству Украина теряет до 20% выделяемых Глобальным фондом средств на уплату налогов и таможенных сборов, что не отвечает международным условиям предоставления гуманитарной помощи и требованиям Глобального фонда, а также ставит под угрозу возможность получения грантов Глобального фонда в дальнейшем», - подчеркнула Татьяна Бахтеева.

Принятый Закон "О выполнении программ Глобального фонда для борьбы со СПИДОМ, туберкулезом и малярией в Украине" направлен на освобождение грантов Глобального фонда (как финансовых средств так и товаров, оплаченных за средства Глобального фонда) от налога на добавленную стоимость и от таможенных сборов. Также законопроектом определяются условия и порядки получения и использования грантов. Для контроля за целевым использованием грантов законопроектом предусмотрена ответственность за целевое использование грантов Глобального фонда.

«Данным законом предусмотрено, что таможенное оформление производится первоочередно, без взымания платы за таможенное оформление, делается отметка «Не для продажи». Также товар проходит обязательный санитарный, фитосанитарный, экологический и радиологический контроль», - добавила политик.

Она заявила, что в течение последних семи лет Глобальный фонд предоставляет Украине финансовую помощь в сфере борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом и туберкулезом. За это время, Глобальный фонд уже выделил для Украины на борьбу со СПИДом и туберкулезом 326 млн. дол., а в условиях дефицита бюджета такие средства для сферы здравоохранения являются очень существенными. «С учетом средств Глобального фонда доступ к антиретровирусной терапии уже имеют 25 тыс. человек или около 75% больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом, которые в ней нуждаются. А это уже серьезный прорыв», - подытожила Татьяна Бахтеева.



