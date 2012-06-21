Опасно разделять гуманитарное пространство Украины

Опасно делить гуманитарное пространство Украины на восток и запад, север и юг.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время круглого стола выразила вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Раиса Богатырева.

Она отметила, что в Украине началась «инвентаризация» гуманитарной сферы, поскольку политические, экономические успехи и социальные трансформации в стране во многом зависят от гуманитарной политики.

В то же время она добавила, что за годы независимости Украины центральная власть и органы местного самоуправления не придавали соответствующего значения гуманитарной сфере и ее развитию.

«Девальвация национальных ценностей в образовании, в науке, в воспитании привела к тому, что мы сегодня констатируем потребительский образ жизни, тотальную коммерциализацию всех сфер, без исключения, общественных, отчуждение индивида от государства», - отметила Р.Богатырева.

Она подчеркнула, что при подготовке концепции гуманитарной политики нужно знать мнение общества относительно правильности заявленных стратегических целей, приоритетов и ее задач.

Среди ключевых направлений гуманитарного развития Р.Богатырева выделила здоровье нации, социальную стабильность, сферу культуры, языковой вопрос, развитие образования и науки, международные отношения.

«Стратегической задачей гуманитарной политики Украинского государства является консолидация украинского общества и преодоление как реальных, так и искусственных препятствий, которые у нас есть и которыми сегодня нас пытаются как разъединить, так и ослабить», - отметила Р.Богатырева.