Азаров в Днепропетровске открыл перинатальный центр

Премьер-министр Украины Николай Азаров открыл в Днепропетровске второй в регионе перинатальный центр в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства». Таким образом в Днепропетровской области завершено создание системы перинатальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров перерезал символическую ленту перед новым перинатальным центром.

«Это шестой перинатальный центр за более чем год в Украине в рамках Национальной программы. Открытие подобных центров направлено на значительное снижение смертности при рождении детей. Я думаю, что мы справимся с этой задачей», - заявил Н.Азаров.

От имени правительства Н.Азаров подарил новому центру видеоларингоскоп.

Также на открытии центра выступил председатель правления благотворительной организации «Фонд Виктора Пинчука – социальная инициатива» Виктор Пинчук. Он передал перинатальному центру 61 единицу медицинского оборудования на общую сумму более 4,166 млн грн.

В.Пинчук заявил, что Днепропетровский центр на сегодняшний день - лучший перинатальный центр в Украине.

В перинатальном центре созданы все необходимы условия для оказания своевременной и качественной перинатальной помощи матерям и детям. Центр рассчитан на более 4 тыс. родов в год. Центр состоит из акушерского и гинекологического корпусов, которые рассчитаны на 200 койко-мест. Медицинскую помощь матерям и новорожденным будут оказывать 560 квалифицированных специалистов, из которых 4 кандидата медицинских наук и 2 заслуженных врача Украины.

Общая площадь перинатального центра - 18,2 тыс. кв. м. Стоимость объекта - 98,4 млн грн, из них 25,2 млн грн - стоимость современного медицинского оборудования. Всего на создание центра из госбюджета было выделено 59,5 млн грн. и 35,1 млн грн из областного бюджета.

Первый в Днепропетровской области межрайонный перинатальный центр был открыт в Кривом Роге в декабре 2011 года. За время существования центра проведено уже около 1 400 родов (из них 61% - у женщин с осложненным ходом беременности). Медицинское заведение рассчитано на 154 койко-места и 3 тыс. родов в год.