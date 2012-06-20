Укртрансинспекция усилила госконтроль за автоперевозками детей

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в летний период усилила государственный контроль на автомобильном транспорте за перевозками детей к местам отдыха и оздоровления и обратно.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, работники Укртрансинспекции, в частности, проверяют техническое состояние транспортных средств, наличие сопровождающего при перевозке 10 и более детей, медицинского работника при перевозке 30 и более детей, согласование маршрута с местными органами ГАИ МВД.

Кроме того, Укртрансинспекция проверяет, чтобы водители, которые перевозят детей, имели стаж управления автобусами не менее 5 лет и соблюдали режим труда и отдыха.