Медицина - падчерица украинского политикума

Стало уже нехорошей традицией, что только когда происходят выборы во властные структуры различного уровня, политические силы начинают вспоминать о бедном и несчастном электорате, численность которого неуклонно сокращается, о кризисном состоянии здравоохранения, о нарушенных правах, как медицинских работников, так и пациентов. Чего только не говорится и не делается в предвыборный период, отовсюду раздаются заманчивые предложения в обмен на требования из известной старой песни: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня!». Сколько уже времени прошло, а «воз и ныне там» в деле реформирования отрасли.

Мы помним, как в прежние времена политики перед выборами, чтобы привлечь к себе внимание, были готовы организовать и съезд медицинских работников с подписанием совместной с медицинской общественностью декларации, и различные медицинские форумы по реформированию здравоохранения, и многочисленные конференции по актуальным проблемам отрасли. Однако, как только предвыборная «путина» заканчивалась, и политическая элита рассаживалась в доставшиеся кресла, тотчас о медицинских проблемах и многочисленных обещаниях электорату все дружно забывали.

Нынешний сентябрь не явился исключением. Недавно в Киеве собрали Всеукраинский форум «Здоровая нация» с участием Президента Украины и широкого представительства медицинской общественности со всей страны, провели в редакции газеты «Зеркало недели» круглый стол с приглашением известных медиков, которые озвучили позиции своих партий относительно видения дальнейшего развития отрасли. Очевидно, что сейчас уже нет ни одного человека в стране, которого бы удовлетворяла нынешняя ситуация в украинском здравоохранении. За все время государственной независимости, кроме сокращения коечной сети и ставок медицинских работников в лечебных учреждениях, снижения доступности и качества медицинской помощи, роста коммерциализации и расширения теневого сектора в здравоохранении, ничего другого наши граждане в отрасли не заметили и не почувствовали. Назвать же это реформой здравоохранения как-то не поворачивается язык.

Оказалось, что государство в течение многих лет не способно адекватно и своевременно решать проблемы медицинской отрасли. Почему так произошло? Причин здесь много, но ведущими, на наш взгляд, являются отсутствие политической воли к преобразованиям в отрасли на высших этажах государственной власти и откровенно слабый уровень медицинского менеджмента на всех ступеньках управленческой отраслевой вертикали. Другие же факторы выступают производными от вышеуказанных, включая, и объемы финансирования здравоохранения, и нерациональное использование ресурсов отрасли, и структурно-функциональные диспропорции на разных уровнях оказания медицинской помощи.

Недавно Глава государства заявил, что увеличение финансирования медицинской отрасли с 4,4 млрд. грн до 21 млрд. грн никто реально в стране так и не ощутил: ни медицинские работники, по уровню оплаты своего труда замыкающие рейтинг среди других специальностей, ни пациенты, вынужденные из своего кармана обслуживать теневой сектор экономики здравоохранения. На Всеукраинском форуме «Здоровая нация» Президент Украины В.Ющенко сделал очевидный для всех вывод: «Реформы в отрасли не проводятся!». Это так, и что дальше? К сожалению, кроме уже набивших оскомину деклараций реальных путей выхода из кризиса общество так и не увидело.

Всем уже очевидно, что 49 статья Конституции Украины о «безоплатности» медицинской помощи не только не действует, но и является тормозом в развитии отрасли. Однако, ни одна политическая сила так и не заявила, что станет инициатором ее отмены. Конечно, проще заниматься популизмом, чем делать ответственные практические шаги, которые далеко не у всех найдут позитивный отклик. Можно предлагать различные «шаги навстречу», разрабатывать «дорожные карты» или мечтать, что «деньги пойдут за пациентом», но ничего реально не делать.

Чаще всего неумение управлять отраслью у чиновников объясняется нехваткой бюджетных средств. Тогда возникает законный вопрос, а для чего нужно было потрошить отраслевой бюджет и перекладывать ответственность за финансирование лечебных учреждений на плечи местного самоуправления, не дав ему реальные возможности распоряжаться собственными ресурсами?

Сейчас наши политики предлагают разнообразные рецепты оздоровления отрасли в виде приоритетного финансирования отдельных ее направлений (сельская медицина, первичная помощь, материнство и детство, туберкулез и прочее, прочее, прочее), разработки форм дополнительного финансирования отрасли (медицинское страхование или его суррогаты в виде больничных касс), доведения процента ВВП, выделяемого на здравоохранения до уровня 8-10. Но всем уже давно ясно, что не столько объем ресурсов, сколько рациональное их использование, а вернее – управление ими, может изменить отрасль. Дополнительное финансирование без управленческо-структурной перестройки в сфере оказания медицинской помощи проблемы здравоохранения не решит.

Удивительно, но как еще живуче экстенсивное мышление наших медицинских руководителей, вложенное в их головы в годы административно-командного управления! Ну, сколько еще можно носить воду в решете? Видимо, пришла пора сменить емкость, т.е. теперь нужно строить отраслевое здание на несколько иных принципах, отвечающих новым социально-экономичным реалиям.

Порой удивляет ностальгия некоторых главных врачей и медицинских чиновников по так называемой системе имени наркома Николая Семашко. Кстати, немногие знают, что лекала для строительства общественного здравоохранения первый нарком советского здравоохранения позаимствовал у Рудольфа Вирхова, который после некоторых раздумий еще в 19 веке отказался от своей идеи построения модели, реализованной в советское время.

Теперь ветхую конструкцию советского здравоохранения следует преобразовать в новое здание, где жизнь будет основана не на командно-административных принципах управления, а на экономических механизмах регулирования. Очевидно, что систему украинского здравоохранения можно изменить только системно, не вырывая из ее контекста для переделки отдельные звенья цепи. Можно не лелеять надежд на то, что введение, например, обязательного медицинского страхования, или разработка отдельных государственных программ (по семейной медицине, сельскому здравоохранению, борьбе с тем или иным недугом) разрешит кризис в отрасли. Все это – от лукавого.

В трансформации здравоохранения не приемлем принцип «слабого звена». Предлагаемый классиками рецепт: «найти слабое звено, потянуть за него, и тогда можно вытянуть всю цепь», здесь не сработает. Вероятней всего, после таких манипуляций отраслевая конструкция рухнет как карточный домик.

Прежде чем строить, нужно отработать нужную модель, проверить ее на практике. Многие эксперименты, проводимые в отрасли (в Киеве, Харькове, Житомире, Львове и других регионах), показывают, что экономическое регулирование и соответствующие ему организационные медицинские структуры более эффективны, нежели существующие отношения в отрасли. Казалось бы, пришла пора теперь непосредственно переходить к преобразованиям в системе здравоохранения. Однако становится все более очевидным, что нет в отраслевом министерстве такого Главного Конструктора, который мог бы без оглядки на политические силы, двинувшие его в министерское кресло, принимать взвешенные, ответственные решения.

Наши предки, когда видели, что не могут сами навести в своем доме порядок, просили сделать это других. Может и в самом деле пора министерское кресло передать не специалисту с врачебным образованием, а менеджеру, который на базе экономических и юридических знаний может мыслить системно и действовать решительно? Возможно, такой «варяг» принесет больше пользы для отрасли, чем умудренный опытом клинической или социально-гигиенической работы профессор.

Только маловероятно, что академики и профессора от медицины отдадут свою вотчину кому-то другому. Значительная их часть просто не заинтересована в реальных переменах. Ностальгия о прошлом и страх перед будущим сковывает их действия. Вот и разбежались бывшие и нынешние обладатели министерского кресла под разные знамена. Кому-то ближе красный стяг, кому-то – синий, а кто-то не может расстаться с оранжевым.

Вот и получается, как в известной басне И.Крылова, что все наши медицинские руководители служат не на благо развития отрасли, пекутся не о своих коллегах и больных гражданах, а лишь обслуживают своих политических «кормильцев». Только «воз» от этих потуг скоро развалится, так и не сдвинувшись с места за многие годы.

Олег Перетяка