Как уберечься от негативного влияния жары?

В жару, в первую очередь, необходимо снизить физическую активность, рассказали УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины

Обмен тепла в организме человека (метаболическая теплопродукция) зависит от уровней физической активности, акклиматизации, возраста и телосложения. Люди должны знать о повышении риска при физической активности во время жаркой погоды и симптомах теплового удара, отметили в Минздраве.

Также, чтобы уберечь свое здоровье от негативного влияния жаркой погоды следует, прежде всего, увеличить потребление жидкости на протяжении дня.

Пожилые люди должны часто употреблять воду, не ожидая ощущения жажды. Более пристально необходимо следить за водным статусом людей, которые не могут обслуживать себя самостоятельно, к таким относятся лежащие больные, дети, пациенты со сниженной умственной функцией.

Медики советуют избегать летом употребления алкоголя, особенно это касается тяжелых алкогольных напитков.

Люди с повышенной чувствительностью к жаре должны оставаться в прохладных или кондиционированных помещениях на протяжении того времени, когда солнце находится в своей наиболее активной фазе (с 12:00 до 16:00).

Важно обращать внимание на одежду. В период летней жары следует выбирать одежду из легких и натуральных материалов, носить головные уборы, а также следует избегать тесной одежды.

Также медики предупреждают, что больным, употребляющим любые лекарственные препараты, следует обязательно советоваться со своим врачом относительно того, как они могут влиять на организм человека во время летней жары.

Пациенты, употребляющие препараты, снижающие потерю тепла, должны быть проинструктированы врачом о самообследовании. Препаратами высокого риска в период жары являются диуретики, антихолинергические средства, нейролептики.