В УНИАН сегодня тренинг по арт-терапии

Сегодня в УНИАН в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” состоится тренинг по арт-терапии "Как освободить своего творческого гения".

Во время тренинга психолога, арт-терапевта Натальи Гладкой слушатели узнают, как и когда можно изменить фокус собственного мышления и как найти оптимальный способ решения проблемы, а также как дисциплинировать мышление и сконцентрировать его на поставленной задаче, как обрабатывать и развивать идеи, чтобы они отвечали определенным требованиям.

Н.Гладкая также расскажет о методах расширение творческих возможностей.

Подробнее о мероприятии можно прочитать на ссылке: http://seminars.unian.net/ukr/detail/566

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы Лаборатории сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для включения в рассылку.