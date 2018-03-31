Чтобы сердце было здоровым - больше двигайтесь и всегда радуйтесь жизни

Врач-кардиолог Александр Пащенко: Ощущение счастья - лекарство для сердца

Сердце - главный орган системы кровообращения, обеспечивающий снабжение питательных веществ и кислорода клеткам всего организма. Пока сердце здоровое и работает нормально, мы обычно чувствуем себя комфортно.

С появлением патологий со стороны сердечно-сосудистой системы могут нарушаться функции головного мозга, органов зрения, слуха, внутренних органов.

Что нужно делать, чтобы сохранить свое сердце здоровым на долгие годы, советует врач-кардиолог Александр ПАЩЕНКО.

Прежде всего откажитесь от вредных привычек

Они не только вызывают болезни сердца, но и значительно сокращают продолжительность жизни.

Табакокурение приводит к сужению просвета сосудов, в результате чего ухудшается работа сердца. Кроме того, под действием никотина сердце выполняет до 15 тысяч лишних сокращений за сутки. Тот, кто бросает курить, снижает риск возникновения болезней сердца на 50%. Установлено, что такие заболевания сердца, как стенокардия и инфаркт миокарда, в тех, кто не курит, встречаются в 13 раз реже, чем у курильщиков.

Избегайте пьянства, алкогольные напитки употребляйте не часто и небольшими дозами. Злоупотребление алкоголем резко повышает риск заболевания не только сердца, но и печени, головного мозга и других органов. Особенно чувствительный к алкоголю молодой организм. В юности даже пить пиво ежедневно очень вредно - возникает алкогольная зависимость. За содержанием алкоголя 1 бутылка пива приравнивается до 1 бокала вина или 1 рюмки водки.

Переедание и неправильное питание часто вызывают ожирение всего тела и сердца. В частности ожирение сердца снижает его функциональные возможности. Чем больше масса тела, тем выше бывает артериальное давление (АД), вызывающее, в свою очередь, заболевание сердца, а в старшем возрасте - атеросклероз сосудов сердца и других органов.

Следите за массой тела, но не прибегайте к изнурительным диетам. В рационе питания ограничьте животные жиры, соотношение их с маслом должно составлять 1:3.

Замените сладости на мед

Ограничивайте употребление изделий из белой муки, чаще употребляйте морскую рыбу, богатую полиненасыщеными жирными кислотами (ПНЖК). Люди, отдающие предпочтение рыбе, а не мясу, спокойнее и уравновешение.

Для сердца особенно полезны:

а) продукты, богатые на витамин С, который уменьшает откладывание кальция в сосудах (апельсиновый, лимонный, морковный соки, отвар плодов шиповника);

б) два яблока в день предотвращают развитие атеросклероза и снижают риск возникновения инфаркта миокарда;

в) зубчик чеснока, употребленный ежедневно, снижает риск тромбоза сосудов и уровень холестерина в крови, замедляет процессы старения;

г) помидоры имеют антиоксидант гликопен, который защищает сердце от старения;

Ограничьте употребление соли. ВОЗ рекомендует употреблять не больше 5 г соли в сутки. Соль удерживает в организме воду и способствует повышению АД.

Двигайтесь, чтобы укрепить сердце

Как можно больше двигайтесь. Движения тренируют и крепят сердце, снижают АД. Даже ходьба по 45 минут 4-5 раз в неделю снижает АД на 7-10 мм рт.ст.

Берегите себя от перегрузки, значительная физическая нагрузка без предыдущей постепенной тренировки может быть опасна для сердца.

Приведу пример: мужчина среднего возраста вел малоподвижный образ жизни, занимался умственным трудом. Получив участок под дачу, привез машину кирпича, которую разгрузил вдвоем с водителем. Водителю ничего, а его сердце не выдержало такой физической нагрузки, ведь было не тренировано.

В случае повышения АД все время контролируйте его и ежедневно употребляйте гипотензивные (для снижения АД) препараты. Высокие показатели АД увеличивают риск возникновения инфаркта миокарда в 3-4 раза, а инсульта - в 7 раз.

Чаще улыбайтесь и радуйтесь жизни

Ощущение счастья - это лекарство для сердца: разрежается кровь, в ней снижается уровень гормона стресса.

Доказано, что у счастливых женщин ниже уровень фибриногена, который принимает участие в свертывании крови, следовательно, меньше риск возникновения сердечных заболеваний.

Избегайте и не провоцируйте психоэмоциональных стрессов, проявлений злобы, ссор. Они могут нанести вред вашему сердцу. Чем сильнее стресс, тем досаднее последствия.

Всегда высыпайтесь - сон возобновляет силы всего организма, в частности и сердца. После нормального сна появляется ощущение бодрости и свежести, лицо хорошеет.

Если сердце сжало

В старшем возрасте с развитием атеросклероза сосудов сердца в случае физической нагрузки могут появляться неприятные ощущения из-за недостатка кислорода. Например, вы идете ускоренным шагом и почувствовали незначительную сжимающую боль в области сердца. Остановитесь и постойте без движения несколько минут. После исчезновения боли идите медленнее. Обследуйтесь у врача. Если боль подобного характера будет повторяться, это указывает на проявления стенокардии. Нужно принимать препараты, расширяющие сосуды сердца (нитросорбид, нитрогранулонг, эринит). Перед физической нагрузкой целесообразно принять один из тех препаратов, который вы уже употребляли. Следует всегда иметь при себе валидол, нитроглицерин. Валидол действует на сердце успокоительно, нитроглицерин (1 таблетка под язык) быстро расширяет сосуды и устраняет боль в сердце.

И еще одно предостережение: если вам за 40 или если у вас даже наименьшие проблемы с сердцем или АД, никогда не догоняйте транспорт. Был случай, когда мужчина, подбежав за троллейбусом, не смог из него выйти. Его сердце не выдержало этой, казалось бы, незначительной нагрузки.

В случае мощной сжимающей боли за грудиной (чаще в утренние часы) или внезапного ощущения недостатка воздуха и головокружения, появления пота на лице, вызывайте скорую кардиологическую помощь, которая окажет первую помощь и сделает электрокардиограмму (ЭКГ). До приезда скорой помощи положите под язык таблетку нитроглицерина, посидите спокойно или полежите. В случае негативных показателей ЭКГ вас отвезут на лечение в кардиологическое отделение больницы. Чем быстрее вас госпитализируют, тем быстрее в результате проведенного лечения нормализуется работа сердца.

Инна Клименко

