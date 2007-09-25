Гранатовый сок замедляет рост раковой опухоли

Стакан гранатового сока в день позволяет замедлить рост злокачественной опухоли у больных раком простаты.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета по итогам исследования с участием 50 человек. В исследование были включены пациенты с раком простаты, которым была сделана операция либо проводилась лучевая терапия.

Ученые под руководством Алана Пантука (Allan Pantuck) определяли у участников уровень ПСА (простат-специфического антигена). ПСА является маркером опухоли предстательной железы. Во многих случаях по величине ПСА можно судить о рецидиве опухоли, ее распространенности и наличии метастазов.

В среднем, у пациентов с раком простаты удвоение показателя ПСА происходит в течение 15 месяцев, свидетельствуют ученые. Однако у участников исследования, ежедневно употреблявших по 1 стакану (225 мл) гранатового сока, этот показатель удваивался лишь спустя 54 месяца.

Употребление гранатового сока может повлиять на исход заболевания у пожилых пациентов, страдающих раком простаты. Благодаря ежедневному приему этого напитка больные смогут «пережить» свою болезнь, то есть их смерть наступит позже и вследствие других причин, полагает Алан Пантук. «Мы надеемся, что [при назначении сока] сможем отказаться или отсрочить проведение других методов лечения, обычно применяемых у пациентов этой возрастной группы, в том числе гормональной терапии или химиотерапии, вызывающих тяжелые побочные эффекты», - отметил исследователь.

Гранатовый сок содержит множество полезных компонентов – изофлавонов и антиоксидантов, оказывающих противовоспалительное действие. Ученые пока не знают, какой из компонентов сока борется со злокачественной опухолью, однако предполагают, что благоприятный эффект может быть связан не с конкретным веществом, а с их комбинацией.

Результаты исследования обнадеживают, однако рекомендовать больным этот метод лечения пока преждевременно, отмечают ученые. В настоящее время проходит более масштабное исследование, которое должно подтвердить полученные данные.

Украина Промышленная