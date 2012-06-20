Гранатовый сок – напиток для любви

Стакан гранатового сока в день – лучший напиток-афродизиак. К такому выводу пришли ученые из Университета королевы Маргарет, Эдинбург, Шотландия.

В новом исследовании участвовали 58 добровольцев в возрасте 21-64 года. В течение 2-х недель они ежедневно выпивали по 1-му стакану гранатового сока. Эксперты зафиксировали у них рост уровня гормона тестостерона на 16-30%, который повышает сексуальное желание у представителей обоих полов.

Кроме того, гранатовый сок способствует хорошему настроению и помогает бороться со стрессом, утверждают авторы исследования.

likar.info