В Великобритании выявлена седьмая за два месяца вспышка ящура.

Как передает РИА «Новости», эксперты выявили новую вспышку ящура в графстве Саррей на юго-востоке Англии, возле города Эгхем.

Последний случай заболевания скота ящуром был зарегистрирован также возле Эгхема. Ранее в графстве Саррей были зарегистрированы пять случаев ящура - два в августе и три в сентябре.

Существовали подозрения на возникновение болезни и в других районах Соединенного Королевства, но затем они не подтверждались. В настоящий момент ветеринары проверяют скот на ферме в графстве Гэмпшир на юге страны.

В то же время в понедельник был выявлен второй за три дня случай катаральной лихорадки скота - в графстве Саффолк на востоке Англии. Это заболевание в Великобритании до сих пор известно не было, однако оно неоднократно встречалось в континентальной Европе.