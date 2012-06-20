В Украине работает свыше 15 тыс учреждений отдыха

С начала июня в Украине начали свою работу свыше 15 тысяч учреждений отдыха и детских санаториев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров Украины глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко.

«С начала июня начали свою работу свыше 15 тыс учреждений. Из них 507 учреждений оздоровления, почти 14,5 тыс учреждений отдыха, а также 147 детских санаториев», - сказал А.Пономаренко.

Он отметил, что специалистами Госсанэпидемслужбы совместно с другими контролирующими структурами проводятся проверки готовности детских оздоровительных учреждений перед началом работы, а также во время оздоровительного сезона. Он отметил, что проведено почти 22 тыс проверок и нарушения выявлены в 2873 учреждениях (13%). Большинство нарушений касается организации питания детей, в частности отсутствие документов, подтверждающих безопасность и качество продуктов питания, нарушение условий хранения и сроков реализации продуктов, несоблюдение санитарно-гигиенического режима на пищеблоке и нарушений технологий приготовления блюд. За данными нарушения специалисты Госсанэпидемслужбы на сегодня наложили свыше 2,5 тыс грн штрафов и вынесли 143 постановления о запрете функционирования учреждений оздоровления и отдыха.

Вместе с тем отмечается, что в ходе лабораторных исследований были выявлены низкие проценты отклонений по калорийности и бактериологическому загрязнению. Отмечается, что после применения санкций в некоторых учреждениях ситуация оперативно исправлена. А.Пономаренко подчеркнул, что состояние оздоровительных учреждений находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения и Госсанэпидемслужбы.