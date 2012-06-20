Украина ратифицировала Конвенцию о защите детей от секснасилия

Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 394 народных депутата из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

Целями конвенции является предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуальных развращений детей и борьба с этими явлениями; защита прав детей, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации и сексуального развращения; содействие национальному и международному сотрудничеству в борьбе с сексуальной эксплуатацией и сексуальным развращением детей.

Каждая сторона предпринимает необходимые законодательные или другие меры для содействия осведомленности о защите и правах детей среди лиц, которые постоянно контактируют с детьми в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, в судебной и правоохранительной сферах и в областях, связанных со спортом, культурой и отдыхом.

Каждая сторона обеспечивает возможность доступа лицам, которые боятся, что могут совершить любое из правонарушений, установленных в соответствии с данной конвенцией, где это уместно, к программам или мероприятиям эффективного вмешательства, направленным на оценку и недопущение риска возможного совершения правонарушений.

Каждая сторона принимает необходимые меры для обеспечения координации на национальном или местном уровнях между различными учреждениями, ответственными за защиту от сексуальной эксплуатации и сексуального развращения детей, предотвращение этих явлений и борьбу с ними, в частности в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, правоохранительных и судебных органов.

Предусмотрено, что каждая сторона предпринимает необходимые законодательные или другие меры для поощрения любого лица, которое знает о случаях сексуальной эксплуатации или сексуального развращения детей или имеет обоснованные основания так уважать, сообщить об этом компетентным службам.

Кроме того, предпринимаются необходимые законодательные или другие меры для поощрения и поддержки создания информационных служб, в частности службы телефонной помощи или помощи в сети Интернет, для предоставления советов абонентам, даже конфиденциально или с надлежащим учетом анонимности.

Каждая сторона предпринимает необходимые законодательные или другие меры для помощи в физической и социальной реабилитации жертв в короткий и продолжительные сроки.

Меры, предпринятые согласно этому пункту, должны учитывать должным образом взгляды, потребности и интересы ребенка.

Каждая сторона предпринимает необходимые законодательные или другие меры для обеспечения криминализации такого умышленного поведения: вербовка детей для занятия проституцией или побуждение ребенка к участию в проституции; принуждение ребенка к проституции или получение прибыли от этого или другого использования ребенка с данной целью; обращение к детской проституции.

Соглашение предусматривает предпринятие законодательных или других мер для обеспечения наказания эффективными, пропорциональными и убедительными санкциями за совершение правонарушений, установленных в соответствии с указанной конвенцией, с учетом степени их тяжести. Эти санкции охватывают наказания, предусматривающие лишение свободы, что может стать причиной экстрадиции.

Каждая сторона предпринимает необходимые законодательные или другие меры для обеспечения продления сроков давности для возбуждения дела относительно преступлений.

Стороны сотрудничают настолько широко, насколько это возможно, в соответствии с положениями данной конвенции и путем применения соответствующих действующих международных и региональных документов, договоренностей, согласованных на основе унифицированного или взаимообязующего и внутреннего законодательства.

Комитет сторон состоит из представителей сторон этой конвенции.

Комитет сторон созывается Генеральным секретарем Совета Европы. Его первое заседание проводится на протяжении года с момента вступления данной конвенцией в силу для 10 государств, ее подписавших и ратифицировавших.

Последующие заседания комитета созываются по требованию, по меньшей мере, одной трети состава сторон или Генерального секретаря.

Парламентская Ассамблея Совета Европы, комиссар по правам человека, Европейский комитет по проблемам преступности и другие соответствующие межправительственные комитеты Совета Европы назначают каждого представителя в Комитет сторон.

Указанная конвенция не влияет на права и обязанности, вытекающие из положений Конвенции ООН о правах ребенка и Факультативного протокола к ней относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и имеет целью улучшить защиту, предоставленную ими, а также развивать и дополнять стандарты, содержащиеся в них.