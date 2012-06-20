Фонд Ахметова поддержал ходатайство мамы Саши Поповой

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поддержал ходатайство Аллы Гудзь, матери Александры Поповой, о покупке квартиры в Николаеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, жилищные условия, в которых проживает семья, не позволяют продолжить эффективную реабилитацию девушки на дому после курсов реабилитации в специализированных санаториях Украины, так как в двухкомнатной квартире всего проживают 4 человека.

В фонде Р.Ахметова отметили, что получили от А.Гудзь ходатайство, в котором она просит рассмотреть вопрос об использовании части благотворительной помощи на оплату услуг реабилитологов, а также на улучшение жилищных условий ее дочери.

В фонде «Развитие Украины» подчеркнули, что А.Гудзь получила на это согласие фонда и уже занимается поиском квартиры.

Как известно, фонд «Развитие Украины» финансирует лечение и реабилитацию А.Поповой в рамках программы «Адресная помощь». На сегодняшний день непосредственно перечислено 692 тыс. грн – это общая сумма на авиаперелет и медикаментозное лечение в Николаевской больнице скорой медицинской помощи. Дополнительно фонд закупил оборудование и оснастил палату, в которой находится девушка, на сумму 517 тыс. 260 грн. Так, в Николаевской больнице скорой помощи в начале июня установлены и работают аппарат искусственной вентиляции легких с капнографом НАМІLТОN-С 1 (Швейцария) и аппарат для мембранного или донорского плазмафереза АМПлд- ТТ «Гемофеникс» в комплекте с магистралями (Россия). По рекомендациям врачей, палата оснащена 12-канальным кардиографом, озонотерапевтическим аппаратом и ртутно-кварцевым излучателем, в помещении установлен кондиционер. В будущем эта палата будет использована для других тяжелобольных пациентов.

Справка УНИАН. 9 марта 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний житель Николаева. Более 60 дней девушка пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.