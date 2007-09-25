Кофе препятствует развитию сахарного диабета

Обычный кофе и кофе без кофеина препятствуют развитию сахарного диабета II типа, установили ученые из Университета Миннесоты.

К таким выводам исследователи пришли после изучения данных о 28,000 женщин, находящихся в постменопаузе. Наблюдение за участницами исследования - жительницами штата Айова - велось в течение 11 лет.

Ученые выяснили, что 14,000 женщин выпивали от одной до трех чашек кофе ежедневно, 2,875 женщин - более 6 чашек кофе, 5,554 женщины - 4-5 чашек кофе, 6,159 участниц выпивали менее одной чашки или вовсе не употребляли бодрящий напиток.

В течение 11 лет у 1,418 женщин развился сахарный диабет II типа. Это заболевание, связанное со снижением чувствительности клеток организма к гормону инсулину, носит наследственный характер и, как правило, развивается в зрелом возрасте.

Выяснилось, что женщины, ежедневно выпивавшие более 6 чашек кофе (с кофеином или без) на 22% реже заболевали диабетом, чем те, кто вовсе не употреблял кофе. При потреблении 6 и более чашек кофе, не содержащего кофеина, этот показатель становился еще выше: риск сахарного диабета уменьшался на 33%.

Таким образом, защитное действие напитка не связано с кофеином, а зависит от других его компонентов, сообщили исследователи. В состав кофейного зерна входит множество минералов и других веществ растительного происхождения - и к настоящему моменту не ясно, какой именно компонент ответственен за благоприятный эффект, и каков механизм его защитного действия. По одной из версий, это вещество может защищать поджелудочную железу от действия неблагоприятных внешних факторов, свидетельствуют ученые.

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