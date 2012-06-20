В Украине создадут горячую линию по вопросам защиты прав ребенка

До конца 2012 года будет создана отдельная горячая линия по вопросам защиты прав ребенка при поддержке Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Об этом заявил Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко во время заседания секции «Противодействие насилию в отношении детей» Общественного консультативного совета по вопросам защиты прав ребенка, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам Ю.Павленко, такое предложение ряда общественных организаций, в частности Международного правозащитного центра «Ла Страда - Украина», рассматривается в связи с большим количеством звонков от детей на Национальную горячую линию по предупреждению насилия в семье и защите прав ребенка.

Так, по его данным, в 2011 году поступило более 7 тыс. обращений от детей, которым были предоставлены консультации и помощь не только по вопросам насилия в семье, но и относительно насилия со стороны одноклассников и в социальных сетях.

Кроме того, дети обращались за помощью по поводу невыплаты алиментов, дискриминации в школе, из-за сложных отношений в семье, проблем в личных отношениях с ровесниками и тому подобное.

Также Ю.Павленко сообщил, что общественные организации будут осуществлять мониторинг деятельности специальных учреждений для помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье. Речь идет о приютах для детей, центрах матери и ребенка, центрах социальной реабилитации для детей, социально-психологической помощи, медико-социальной реабилитации и тому подобное.

Уполномоченный Президента подчеркнул, что целью проведения мониторинга является получение реальной информации о состоянии учреждений, подготовка изменений к законодательству в этой сфере, повышение доверия к этим учреждениям, качеству и эффективности предусмотренных услуг.

По его словам, в 2011 году только каждый двадцатый пострадавший от домашнего насилия, который нуждался в квалифицированной помощи, получил ее. Одной из причин является недостаточное количество специальных учреждений и специалистов в регионах, отметил Ю.Павленко. К тому же, добавил он, много действующих учреждений работают с большим количеством ограничений. А это делает невозможным для многих пострадавших от домашнего насилия получение помощи.