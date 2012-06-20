Мать Саши Поповой заявляет, что документы ее дочери - в Киеве

Паспорта Александры Поповой и ее тети Ирины Цветухиной находятся в Киеве, у сотрудников Первого Национального телеканала.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила мама А.Поповой Алла Гудзь.

По ее словам, сегодня ей позвонили с Первого Национального и сказали, что им передали документы. Кто и откуда, А.Гудзь уточнять не стала. В четверг паспорта привезут в Николаев и передадут ей лично, добавила А.Гудзь.

«Спасибо и за это. Мне все это очень надоело, - сказал А.Гудзь. - Хочу поскорее решить этот вопрос и наконец заняться ребенком»

По ее словам, дочке нужен врач-реабилитолог. Она отметила, что в понедельник, 18 июня, с Александрой должен был начать работать врач-реабилитолог, однако специалиста до сих пор не могут найти. По словам А.Гудзь, медики связывались сегодня с Запорожьем, однако пока ведутся только переговоры.

Как сообщал УНИАН, 16 июня А.Гудзь заявила, что немецкий благотворитель Рейко Опитц, пообещавший организовать А.Поповой курс реабилитации в Европе, 24 мая забрал паспорта девушки (заграничный и украинский), а также загранпаспорт И.Цветухиной, которая должна была лететь вместе с Сашей в Германию, для оформления визы, и за их возврат требует 24 тыс. евро.

По словам А.Гудзь, он утверждает, что столько стоят услуги профессора клиники «Шарите» Лутца Хармса, визит которого к А.Поповой организовал Р.Опитц.

Позднее медиа-группа "Berliner TagesZeitung" распространила заявление, что Р.Опитц и его медиа-группа прекращают помощь А.Поповой «из-за неблагодарного поведения ее матери» и обещают вернуть ее документы. Согласно сообщению, «документы этой семьи, по взаимному согласию между господином Опитцом и родственниками Александры, проживающими в Германии, будут отправлены дипломатическим курьером в посольство Украины в Берлине (Германия)».

Справка УНИАН. 9 марта 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний житель Николаева. Более 60 дней Саша пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи. Немецкий благотворитель Р.Опитц предложил свое содействие в отправке А.Поповой в Германию для прохождения лечения.