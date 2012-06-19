Вреден ли детям шоколад?

Вряд ли найдется ребенок, который бы не обожал шоколад. Как известно, черный шоколад считается полезным для здоровья взрослых, но не навредит ли он детям? Эксперты из Австралии попытались это выяснить, пишет med2.

Даже черный шоколад является для детей настоящим лакомством. Исследователи из Мельбурна решили выяснить, как ежедневное употребление черного шоколада влияет на здоровье детей. Для этого они угощали 200 детей начальной школы 7 граммами шоколада в течение семи недель ежедневно. Дети регулярно проходили осмотр на предмет кровяного давления, роста, веса и объема талии. Как оказалось, никто из детей не набрал лишний вес. Что касается давления, оно у юных участников эксперимента никак не изменилось.

«Как и любым другим продуктом, черным шоколадом не стоит злоупотреблять. В малых дозах шоколад не влияет на вес ребенка. В больших дозах, однако, он может способствовать набору лишнего веса. К тому же, большинство детей едят молочный или белый шоколад, который не обладает полезными свойствами темных сортов», – отметили авторы исследования.

Темные сорта шоколада снижают кровяное давление и риск развития болезней сердечнососудистой системы и инсульта у взрослых людей. Влияние шоколада на детей ранее изучено не было. Эксперты считают, что контроль кровяного давления с детства поможет справиться с двумя опасными убийцами – болезнями сердца и инсультами.

«Если вы хотите угостить своего ребенка шоколадом – пусть это будет черный шоколад», – рекомендуют авторы исследования.