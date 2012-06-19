Будет ли строить "Детскую больницу будущего" государство?

Премьер-министр Украины Николай Азаров не исключает, что после достройки лечебно-диагностического корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» правительство рассмотрит вопрос строительства «Детской больницы будущего».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время осмотра хода строительства корпуса "Охматдета".

«Будет, конечно, и расследование проведено. И те, кому положено заниматься, пусть занимаются. Для нас самая главная задача - строить, улучшать, модернизировать. Мы никогда не занимались тем, чтобы копаться в том, что было. Это отвлекает от текущих серьезных задач», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что у правительства нет возможности одновременно строить эти два объекта, так как это приведет к распылению средств.

«Надо концентрировать ресурсы, наши возможности на определенном количестве объектов. Закончим этот объект, и вполне возможно, что получит вторую жизнь проект «Больницы будущего», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что данный объект расположен очень удобно и уже построен фундамент.

«Поэтому, я думаю, что мы можем вернуться к этому объекту», - отметил Н.Азаров.

Справка УНИАН. Капсула в фундамент «Детской больницы будущего» была заложена 16 марта 2006 года на территории клиники "Феофания" в Киеве.

По информации Национальной телекомпании Украины от 17 декабря 2006 года, во время телемарафона "Детская больница будущего", организованного фондом «Украина 3000» Екатерины Ющенко 17 декабря 2006 года, были собраны более 242 млн грн.

20 октября 2011 года первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль направил обращение генеральному прокурору с просьбой провести тщательную проверку обстоятельств так и не начатого строительства «Детской больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

В тот же день в благотворительном фонде “Детская больница будущего” заявили, что по результатам проверок контролирующих органов никаких нарушений в его работе не обнаружено.

4 ноября 2011 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что государство не будет достраивать «Детскую больницу будущего». "Это не государственный и не правительственный проект. Хотя мы понимаем, как это необходимо, понимаем исключительную важность такой больницы для нашей страны", - сказала она.

В свою очередь, председатель правления фонда "Украина 3000" Александр Максимчук заявил, что фонд без помощи государства не сможет достроить “Детскую больницу будущего”.

11 ноября 2011 года премьер-министр Н.Азаров сказал, что больница будет построена. В то же время он отметил, что правительство не имеет четкого плана, как этот проект будет реализован.

22 мая 2012 года фонд "Детская больница будущего" выступил с опровержением информации о нецелевом использовании средств, собранных на проект по созданию больницы.

В Верховной Раде подготовлен проект постановления о создании следственной комиссии по вопросам расследования фактов пропажи благотворительных средств на строительство "Детской больницы будущего".