Завтра в Украине - 36°

Завтра в западных, северных, центральных областях и в Харьковской областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге до 24°, в восточных областях и на севере Левобережья 13-18°; днем 27-32°, в южной части 31-36°.

В Киевской области в среду местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды составляла в Черном море 20-24°, в районе Феодосии 17°, возле Алушты 18°; в Азовском море 24-26°; в Днепре возле Киева 22°.