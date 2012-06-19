Азаров рассказал, когда откроют новый корпус "Охматдета"

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверяет, что лечебно-диагностический корпус Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» будет введен в эксплуатацию до середины 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время осмотра хода строительства этого корпуса.

«Некоторые средства массовой информации какое-то время тому назад сообщали, что якобы Кабинет министров вроде бы снял деньги, куда-то отдал на Евро. Это, конечно, ложь. И решение Кабинет министров принял, потому что заказчик, который строил Евро, это заказчик, который способен быстро и качественно строить серьезнейшие объекты. Поэтому такое решение было принято. Мы с вами вместе убедились, что строители вышли на открытый объем работы, обещают по 2,5 этажа в месяц. Мы с вами вместе будем контролировать строительство», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства отметил, что девятиэтажный лечебно-диагностический корпус будет достроен через 4-5 месяцев с тем, чтобы в конце 2012 года приступить к отделочным работам и монтажу оборудования.

«Ну и в первом квартале, максимум, во втором (2013 года – УНИАН) мы ставим задачу ввести этот корпус в эксплуатацию, принять первых пациентов», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что правительство будет и в дальнейшем уделять большое внимание строительству данного корпуса, так как от этого зависит жизнь и здоровье детей.