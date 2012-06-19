В Украине на этой неделе - ливни и жара

В Украине на этой неделе ожидаются ливневые грозовые дожди и высокая температура воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

Он отметил, что эти дожди не должны быть слишком интенсивными, однако 22-23 июня во время прохождения через территорию Украины активного атмосферного фронта можно ожидать выпадение града, а также шквалистое усиление ветра.

В то же время Н.Кульбида отметил, что на протяжении недели в Украине удержится жаркая погода, температура будет достигать 30-36 градусов почти во всех регионах. Только на западе жара будет меньше – температура преимущественно будет составлять 24-29 градусов.