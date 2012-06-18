Остерегайтесь людей, предлагающих диетические добавки

Министерство здравоохранения призывает украинцев быть осмотрительными и не попадать на "крючок" мошенников, реализующих диетические добавки населению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздраве, в министерство продолжают поступать многочисленные обращения граждан относительно мошеннических действий лиц, реализующих диетические добавки населению, реклама которых транслируется по центральным радиоволнам Украины, в печатных изданиях и пр.

Лица, выдавая себя за должностных лиц страховой группы Минздрава Украины и структурных подразделений министерства, предлагают компенсации за неэффективное лечение диетическими добавками и, пользуясь доверием людей, завладевают их средствами (требуют вернуть разницу в начисленной компенсации), отмечается в сообщении.

Как отметили в связи с этим в пресс-службе, в структуре Министерства здравоохранения Украины и среди подчиненных министерству предприятий страховой группы Минздрава Украины не существует. Возмещение материальных убытков не входит в полномочия Министерства здравоохранения Украины.

«В соответствии с Лицензионным реестром Минздрава Украины, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности из медицинской практики Киевскому реабилитационному центру "Здоровье", Киевскому оздоровительному центру и другим псевдомедицинским заведениям, которые предлагают лечение диетическими добавками по значительно завышенной цене, не выдавались», - подчеркивается в сообщении.

Министерство здравоохранения Украины проинформировало по данному вопросу Генеральную прокуратуру Украины и постоянно сотрудничает с Министерством внутренних дел Украины, отметили в пресс-службе.

С целью недопущения введения в заблуждение населения и случаев рекламы диетических добавок без согласования с центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения министерство сообщило об указанных случаях во все соответствующие органы контроля по соблюдению законодательства о рекламе, добавили в Минздраве.