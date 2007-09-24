Скандалисты вредят своему организму

Распространенное мнение о том, что люди, затевающие скандалы и потасовки, просто ищут способ выплеснуть плохие эмоции наружу, тем самым, сохранить свою нервную систему, опровергнуто. Американские ученые утверждают, что такой способ выражения эмоций не самым лучшим образом сказывается на здоровье скандалиста.

Лабораторные и инструментальные исследования свидетельствуют, что во время скандала в организме человека существенно повышается содержание адреналина и холестерина, что в свою очередь, повышает риск развития сердечных приступов, инфарктов. В то же время, сарказм и едкие шутки, как альтернатива скандалу, не ухудшают показатели здоровья организма.

Однако ученые не говорят, как подобный способ выражения эмоций скажется на отношении окружающих к человеку. Может, лучше продолжить поиск альтернативных методов решения проблемы?

http://www.lor-homeopat.ru