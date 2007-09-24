Столичные власти начнут пропагандировать здоровый образ жизни

Киев начинает массированную информационно-пропагандистскую «атаку» в коммунальных и других СМИ относительно здорового образа жизни и своевременного предупреждения любых заболеваний.

Об этом заявила заместитель мэра Ирена Кильчицкая.

«Обустроим на сити-лайтах соответствующую социальную рекламу, выпустим справочные буклеты, организуем в прессе публикацию консультаций и компетентных советов медиков. Мы хотим обратить внимание каждого киевлянина и поощрить его позаботиться о здоровье своем собственном и своих близких», - сказала И. Кильчицкая.

«Особенно важно постоянно вести разъяснительную работу среди тех, кто не может себе позволить платные медицинские услуги в частных клиниках, а пользуется услугами городских больниц и поликлиник», - сказала заместитель.

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