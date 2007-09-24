В каждом районе Киева откроют хоспис

По инициативе Киевского городского головы Леонида Черновецкого в каждом районе столицы будут открыты хосписы на 25-30 кроватей.

Заместитель мэра Ирена Кильчицкая поручила профильным специалистам разработать четкий план введения их в эксплуатацию.

«Поскольку больницы по большей части заполнены на 30-50 процентов, то в них обустроят специальные палаты с отдельными выходами-входами. Заработать они могут уже через полгода или максимума год», - отметила Кильчицкая.

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