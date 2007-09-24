Отходами из McDonald`s будут отапливать больницы

Благодаря переработанным отходам, получаемым из закусочных McDonald`s, будут отапливаться и получать электроэнергию 130 зданий в Великобритании, в том числе больницы и театры.

Инициативу поддержали одиннадцать ресторанов быстрого питания сети McDonald`s в трех британских городах, пишет Lenta.ru.

Ожидается, что ежегодно каждый ресторан перестанет отправлять на свалки около 100 тонн отходов. Кроме того, закусочные намереваются использовать и другие экологически чистые способы получения энергии: установку солнечных панелей, ветряков, а также энергосберегающих ламп.

Это не первая инициатива компании McDonald`s, направленная на сокращение выброса CO2. В июле сообщалось, что сеть ресторанов пустит отработанное масло для жарки на производство биотоплива и к 2008 году переведет на него 155 машин, обслуживающих 900 закусочных в Великобритании.

"24"