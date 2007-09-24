20 малышей госпитализированы из-за острой кишечной инфекции

В Макеевке Донецкой области 20 детей в возрасте от 2 до 6 лет госпитализированы из-за острой кишечной инфекции.

Как сообщили УНИАН в Областной санитарно-эпидемиологической службе, резкое ухудшение здоровья 20 детей было зарегистрировано в детском комбинате №127 в Червоногвардейском районе города 21 сентября. У детей поднялась температура, у части детей - до 38-39 градусов, отмечалась рвота, у некоторых - гиперемия слизистой оболочки носоглотки.

Больные малыши были госпитализированы в инфекционное отделение городского территориального педиатрического объединения Макеевки с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Заболевание у 17 детей проходит в легкой форме, у троих детей - средней тяжести. Больные получают необходимый лечебно-диагностический комплекс, их состояние удовлетворительное.

При эпидемиологическом расследовании установлено, что возможной причиной заболевания послужило употребление блюд, изготовленных персоналом пищеблока детсада при нарушении правил личной гигиены.

Постановлением главного санитарного врача Макеевки работа детсада приостановлена.

К расследованию ситуации привлечены специалисты облСЭС и облуправления здравоохранения. Возможные пути и факторы передачи возникновения заболеваний устанавливаются.