Азаров взял под контроль создание онкологического центра

Первый вице-премьер-министр, Министр финансов Украины Николай Азаров провел совещание по вопросам строительства Республиканского Онкологического центра в городе Киеве. По планам Правительства, это будет самый современный диагностически-лечебный центр, оснащенный, в частности, ПЭТ-технологией раннего выявления опухолей.

В совещании приняли участие представители Киевской городской государственной администрации, Министерств финансов и Министерства здравоохранения.

На совещании была заслушана информация о состоянии строительства и принято решение о привлечении к процессу строительства и обеспечения медицинским оборудованием наиболее квалифицированных специалистов в отрасли.

Николай Азаров дал поручение КГГА предоставить детализированный график строительных работ и заявил, что возьмет его под личный контроль.

Первый Вице-премьер-министр отметил, что строительство Республиканского онкологического центра – это одно из приоритетных заданий Правительства и завершить его нужно точно в определенный срок. Ведь тысячи больных онкологическими заболеваниями нуждаются в диагностике на наиболее ранних стадиях, срочного лечения, но вынуждены ожидать своей очереди из-за дефицита мест, диагностического оборудования и специалистов.

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