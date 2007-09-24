Ровенская область бьет рекорды по рождаемости

По статистике, в области больше всего матерей-героинь - четыре с половиной сотни.

В северных районах многодетные семьи - норма. Обычно родители в приграничных с Беларусью селах воспитывают больше десяти детей. А сельские родильные участки там - насущная необходимость.

Во многих из них условия не отвечают нормам. Кроме того, удерживать персонал в селах не выгодно.

Виктория Еникеева, акушер-гинеколог: «Позиция областного управления, как и медицинской общественности в целом, в том, что эти родильные кровати в данный момент вообще не отвечают тем требованиям, чтобы оказывать квалифицированную акушерскую помощь. Количество патологических родов в области большая, а материальная база не позволяет оказывать помощь».

Ирина Наумович, акушер-гинеколог: «Хоть у нас здесь и не так, как в районе, и обеспечение лекарствами неважное, и аппаратура у нас здесь старая, а некоторая вообще не работает. Но мы стараемся это все компенсировать отношением к человеку».

НТН