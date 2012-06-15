Во Львове прооперированы 4 болельщика из Польши и Румынии

Во Львове с начала Евро-2012 зафиксированы 4 случая предоставления стационарной медицинской помощи иностранным болельщикам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на заместителя начальника Главного управления здравоохранения Львовской ОГА Андрея Голдуна.

По его информации, болельщики из Польши и Румынии прооперированы в клинической больнице Львовской железной дороги, которая медицинскими комиссарами УЕФА определена базовым медицинским учреждением по обслуживанию семьи УЕФА и участников Чемпионата.

В день первого матча (Германия - Португалия) 9 июня к львовским медикам обратились 22 чел. , один - госпитализирован.

В день матча между Данией и Португалией 13 июня за медицинской помощью обратились 14 лиц.

В большинстве случаев обращения к медикам было связано с головной и зубной болью, гипертоническими кризами, неумышленным травмированием, отмечается в сообщении.