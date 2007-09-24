Предвыборная агитация вредит здоровью украинцев

Манипулятивные предвыборные агитационные технологии, применяемые большинством политиков, крайне негативно отражаются на психическом состоянии граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали на заседании Крымского пресс-клуба врач-психотерапевт республиканского центра «Здоровье» Михаил СЕГАЛОВ и эксперт Александр МАКАРОВ.

По словам М.СЕГАЛОВА, политики используют «шаманские технологии», с помощью которых легче влиять на избирателей. Примером шаманских технологий, по словам врача-психотерапевта, являются неприличные жесты и фразы, которые представлены на агитационной продукции ряда политических сил, грозный вид лидеров ряда сил, «коммунистический хеви-металл», который раздается в центре Симферополя и т.д.

Как отметил М.СЕГАЛОВ, все это вызывает агрессию среди людей. Пока, по его словам, в украинском обществе не наблюдается «массовый психоз», но неизвестно, к чему такой накал страстей перед выборами может привести. «Массовый психоз пока не наблюдем. Пока идет накал страстей, во что он может вылиться – пока неизвестно», - сказал врач, добавив, что страна после «Оранжевой» революции находится в состоянии "постоянного стресса".

По словам М.СЕГАЛОВА, большему влиянию со стороны манипулятивных технологий подвержены подростки, а люди среднего возраста меньше поддаются воздействию таких технологий. «Чем старше человек, тем на него труднее воздействовать», - отметил психотерапевт. Поэтому он призвал украинцев оберегать себя от «информационного мусора», которого особенно много в период избирательной кампании.

На вопрос журналистов, какой диагноз можно поставить среднестатистическому украинскому политику, врач ответил, что у психотерапевтов есть правило – прилюдно не ставить диагнозы своим потенциальным клиентам. При этом М.СЕГАЛОВ добавил, что по некоторым украинским политикам видно, что они употребляют либо кокаин, либо амфетамины. По его словам, это выдают глаза политиков.

В свою очередь А.МАКАРОВ добавил, что психически здоровый человек – это уникальный случай в сегодняшнем обществе.

Эксперты призвали украинцев, независимо от политических пристрастий, сохранять здравый смысл, быть нравственно зрелыми, умственно развитыми, психологически уравновешенными, устойчивыми к экстремальным ситуациям.