Немецкие фанаты пожертвовали деньги детской больнице в Киеве

Группа немецких фанов из Юберлинген сделала неожиданный, но очень нужный подарок Украинскому детскому центру клинической токсикологии.

Сторонники немецкой команды собрали в своем городе 4 тысячи евро и передали их медицинскому учреждению, пишет Корреспондент.

"Мы знаем, что здесь еще существует большая потребность, что на определенное оборудование не хватает денег. Дети страдают во всем мире, там, где мы живем, и здесь, в Украине. Мы бы хотели помочь детям, которые имеют не так много, как наши. Каждое евро, каждая гривна пойдут на пользу", - сказал представитель фанатов.

На эти деньги центр планирует закупить расходные материалы, а также пульсоксиметры, приборы для измерения гемоглобина.

"Это именно то оборудование, которое позволит нам заполнить пробел в наших возможностях, когда к нам попадают дети, пострадавшие от пожаров, дети с ингаляционными отравлениями", - сказал глава учреждения Борис Шейман.

Детский центр клинической токсикологии заново открыли в 2010-м году после основательной реконструкции. Ежегодно он оказывает помощь пяти сотням маленьких пациентов со сложнейшими случаями.