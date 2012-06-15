Как раскрыть загадки психики

Завтра в УНИАН в рамках “Лаборатории “Сделай себя сам” состоится семинар "Загадки психики: как достичь успеха, придерживаясь подсказок своего подсознания".

Во время семинара врача-психотерапевта, автора книг по альтернативной психологии (Украина, Россия, Венгрия, Франция, Италия, Испания, Германия) Александр Стражного слушатели научатся понимать, что происходит в собственном подсознании и использовать эту информацию для достижения успеха.

В частности, будет рассмотрена структура психики и теория о 10 шагах к успеху.

Подробнее о мероприятии можно прочитать на ссылке: http://seminars.unian.net/ukr/detail/558.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик,4.

Запись на семинары проводится по телефонум: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для включения в рассылку.