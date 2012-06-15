Минздрав - за полный запрет курения в общественных местах

Министерство здравоохранения поддерживает подписанный Президентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, как отмечается в сообщении, министерство «последовательно поддерживало данный законопроект вплоть до подписания, ведь научные данные подтверждают, что влияние табачного дыма является причиной болезней, инвалидности и смерти. Государство должно обеспечить защиту людей от влияния табачного дыма на рабочих местах внутри помещений, общественном транспорте и в закрытых общественных местах».

В ведомстве напомнили, что новый закон, вступающий в силу уже в декабре 2012 года, определяет перечень мест, где будет действовать полный или частичный запрет курения.

Так, закон запретил курение на стационарно оборудованных остановках общественного транспорта и на территории медицинских, учебных и спортивных заведений. Также остается действующим запрет курения в подземных переходах и на детских площадках. Во всех остальных общественных местах за пределами помещений курение ограничивается только там, где соответствующие постановления приняли органы местного самоуправления.

В жилых домах курение ограничивается только в подъездах и лифтах. В рабочих помещениях курение запрещается в государственных учреждениях, медицинских, учебных, культурных и спортивных заведениях, а также во всех помещениях заведений ресторанного хозяйства и культуры. В помещениях аэропортов, вокзалов, общежитий, гостиниц, а также в частных предприятиях, не относящихся к указанным выше категориям, можно делать места для курения, при условии, что площадь таких мест не превышает 10% общей площади сооружения.

Закон предусматривает полный запрет курения во всех помещениях заведений общественного питания, однако курить можно будет за столиками на открытом воздухе или временно выйдя из помещения.

Минздрав призывает всех граждан внимательно изучить нормы нового закона: как курильщиков, чтобы они поняли, в каких именно местах они смогут легально курить, так и некурящих, чтобы они поняли, где именно государство защищает их право на чистый воздух.

Минздрав выражает уверенность, что при надлежащей осведомленности можно будет избежать недоразумений и новый закон будет выполняться без принуждения.