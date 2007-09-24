В Украине растет число ”подопытных кроликов”
11:21, 24 сентября 2007Страна
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Врачи даже устраивают конкурсы
Украинцев хлебом не корми, а дай испытать на себе новомодные разработки отечественной фармакологии. Медики называют их героями-добровольцами. Ведь жертвуют собственным здоровьем подопытные бесплатно: считается, что они и так получают дорогие лекарства даром, пишет Газета по-киевски.
Информация об опытах с лекарством и подопытных, которые по собственной воле помогают науке, в Украине конфиденциальная. Однако мировой опыт клинических испытаний нередко был печальным.
В Украине столько добровольцев готовы испытать на себе дорогое новое лекарство, что врачи часто устраивают конкурсы. Большинство подопытных отечественной медицины - люди с хроническими заболеваниями.
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