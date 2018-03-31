Татьяна Бахтеева: от кадрового кризиса украинскую медицину спасают врачи-пенсионеры

По выводам Национального института стратегических исследований, на сегодня украинская медицина - на пороге кадрового кризиса...Практически во всех регионах, в том числе и в пилотных, есть семейные амбулатории, где нет ни одного врача... Более 47 тысяч врачебных должностей или заняты по совместительству и остаются вакантными...

Накануне Дня медицинского работника, который отмечают в Украине 17 июня, народный депутат, член парламентской фракции Партии Регионов, председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ Татьяна Бахтеева ответила на вопросы УНИАН.

Татьяна Дмитриевна, во всех странах мира медицинские кадры - это стратегический капитал, 70% всех капиталовложений в здравоохранение там направляют на кадровое обеспечение. Украине о таком можно только помечтать.

Конечно, эффективная кадровая политика является мощным инструментом стабильности здравоохранения, залогом успеха реформ. Ведь качество и доступность медицинской помощи зависят от того, насколько обеспечены больницы медиками, каков их профессиональный уровня.

У нас ситуация далека от благополучной. По выводам Национального института стратегических исследований, на сегодня украинская медицина - на пороге кадрового кризиса.

Но ведь, уровень обеспеченности врачами в Украине значительно выше, чем в Европе – 43,2 против 33 в расчете на 10 тысяч.

Это так, однако среднеевропейский показатель показывает реальную обеспеченность практикующими врачами, а в Украине в этот показатель включены и организаторы здравоохранения, и методисты, и санитарные врачи, и работники НИИ и еще много других.

В действительности же медицинскую помощь оказывает гораздо меньшее количество врачей. Реальный показатель обеспеченности врачами сегодня составляет лишь 27 % на 10 тысяч населения. Особо остро эта проблема проявляется на уровне первичного звена. Потребность во врачах общей практики (семейных врачах) с учетом проводимой реформы и смещения акцентов на первичный уровень медицинского обслуживания населения сегодня составляет почти 40 тысяч врачей.

Практически во всех регионах, в том числе и в пилотных, есть семейные амбулатории, где нет ни одного врача. В Днепропетровской области таких - 30, в Донецкой – 11, в Житомирской – 37.

От дефицита кадров страдают и службы неотложной медицинской помощи (укомплектованность 64%), фтизиатрическая (70%), анестезиологическая (76%), онкологическая (63%), рентгенологическая (74%), патологоанатомическая (52%) и лабораторная службы (75%).

Сколько медицинских работников не хватает Украине?В каких медучреждения ситуация самая критическая?

Укомплектованность врачами на сегодня в среднем составляет 80,6%. Наиболее полно укомплектованы областные больницы - на 86%, городские – больницы и поликлиники – на 80-85%. Самый большой дефицит врачей в сельских врачебных амбулаторий – 59%. Более 47 тысяч врачебных должностей или заняты по совместительству и остаются вакантными. От кадрового кризиса нас спасает только наличие работающих врачей-пенсионеров - почти 50 тысяч (а это практически 25%). Еще 15% врачей – это лица предпенсионного возраста. Больше всего врачей-пенсионеров в Севастополе – 33%, далее идут Донецкая, Кировоградская, Николаевская области – 29%, Луганская, Херсонская, Черниговская – 28%. К сожалению эта тенденция наблюдается еще во многих регионах.

Что, по-вашему мнению, может переломить такое положение?

Сегодня, когда реформа системы здравоохранения Украины в самом разгаре, вопросы ее кадрового обеспечения очень остро стоят на повестке дня. И решать их нужно, в первую очередь, повышением мотивации к работе медиков и престижности профессии врача.

Может ли быть стимулом только лишь повышений ставок?

Конечно же, кроме повышения оплаты медикам, необходимо вводить и индивидуальные стимулы - создавать такую мотивацию для врачей, чтобы качество работы отражалось на размере его заработной платы.

Она должна предусматривать оплату за объем и качество работы, выполняемой каждым конкретным медработником.

Это – чрезвычайно важно! Ведь сегодня в соответствии с нашим действующим законодательством (часть вторая статьи 8 Закона Украины «Об оплате труда», совместный приказ Минтруда и Минздрава от 05.10.2005 № 308/519 «Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения» - УНИАН) оплата труда медицинских работников, к сожалению, осуществляется лишь за фактически отработанное время, исходя из должностного оклада (тарифной ставки).

Размеры должностных окладов (тарифных ставок) определяются по тарифным разрядам Единой тарифной сетки. То есть, медицинский работник «отрабатывает время» и не заинтересован как в повышении качества своей работы, так и в увеличении нагрузки - оказание помощи большему количеству пациентов. У него для этого нет абсолютно никаких мотиваций!

Именно наличие таких мотиваций предусматривает проводимая нами реформа здравоохранения. Новыми условиями оплаты труда, которые сначала предполагается апробировать в пилотных регионах, будет предусмотрено установление медицинским работникам, оказывающим первичную медицинскую помощь (врачи общей практики/семейной медицины, участковые врачи-педиатры и терапевты, медсестры общей практики/семейной медицины, участковые медсестры, фельдшера) поощрительных выплат, исходя из объема и качества выполненной работы. То есть, кроме тарифной ставки медицинские работники будут получать дополнительную оплату за качество предоставляемых услуг и количество пациентов.

Сколько это будет в денежном эквиваленте?

Согласно новым условиям, за каждого «дополнительного» пациента, который захотел обслуживаться у данного специалиста, врач может получить прибавку. В целом эта прибавка может достигать до 100%, а при превышении нагрузки более чем в 2 раза, еще дополнительно 25-50 процентов. Кроме того, за качество предоставляемых услуг врач также может получить дополнительную надбавку до 100%. То есть, заработная плата может увеличиться на 250%.

Отличается ли зарплата врачей в пилотных регионов от зарплаты коллег из остальных регионов?

Безусловно. Например, минимальная заработная плата семейного врача без стажа и квалификации составляет сегодня 1523 грн.

С введением новых механизмов оплаты труда при превышении нормы нагрузки в 2 раза его заработная плата увеличится, соответственно на 100 процентов или в 2 раза и составит примерно 3046 грн., а при превышении нагрузки более чем в 2 раза, еще дополнительно на 25-50 процентов (или на 380 – 760 грн).

Таким образом, использование системы таких повышающих/понижающих коэффициентов будет способствовать повышению заинтересованности медработников в достижении высоких качественных показателей оказания медицинской помощи.

По каким критериям будет оцениваться работа медиков?

Если говорить о семейных врачах, это, прежде всего, - насколько охвачены скрининговыми исследованиями по выявлению рака молочной железы, шейки матки (80 % и больше), профилактическими прививками (95 %), флюорографией (80%), количество направлений к специалистам (25 % и меньше от общего числа обращений), динамика уровня госпитализации (уменьшение на 10 % в сравнении с соответствующим периодом прошлого года).

Предусмотрены ли механизмы своеобразных «санкций» врачам, к которым не захотят идти пациенты или же в случае, когда медик не выполнит вышеперечисленные требования?

Да. В случае низкого качества услуг и уменьшения количества пациентов (ниже установленной нормы) заработная плата может быть уменьшена. И это справедливо.

А в качестве критериев, на основании которых зарплата семейного врача будет уменьшаться, предлагается, например, рассматривать наличие среди прикрепленных к семейному врачу пациентов случаев впервые диагностированных врачами-специалистами запущенных случаев онкологических заболеваний (визуальные формы онкологических заболеваний в III – IV клинической стадии), впервые выявленных врачами–специалистами случаев туберкулеза в запущенной стадии. , (фиброзно-каверзный туберкулез и тому подобное.

Когда заработает эта схема «стимулов и санкций»?

Уже сегодня в пилотных регионах с целью поощрения медиков реализуются программы «местных стимулов». Например, предоставление жилья, земельных участков, надбавки, бесплатный проезд в транспорте и другое. Например, в Винницкой области за 2011 год обеспечено жильем 5 медицинских работников сельской местности, из них 4 молодых специалиста;

в Днепропетровской – 9 медработников, в Киеве выделен земельный участок под строительство жилья для медицинских работников.

Кстати, внедряется в практику работы такой вид стимулирования как оплата получения медицинского образования (как высшего так и среднего) с последующим предоставлением места работы с обеспечением жильем за счет средств местных бюджетов. В Винницкой области по такой региональной программе уже обучается 48 человек. Благодаря такому подходу, мы значительно улучшим кадровое обеспечение здравоохранения, а значит сделать медицинскую помощь более доступной для нашего населения.

В Украине давно и много говорят о реформах в медицине, часто совсем нелестно. Как Вы думаете, когда вместо критики власть услышит благодарность людей?

Общеизвестно, что улучшить состояние здоровья населения страны и вывести ее из глубочайшего демографического кризиса невозможно за короткий промежуток времени. Уменьшение показателей смертности или увеличение показателей рождаемости хотя бы на 1% это уже большая победа. Это очень длительный процесс, тем более, что наша страна достаточно долго живет в состоянии глубокого демографического и экологического кризиса, обусловленного последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, почти 20 лет отсутствовала продуманная и последовательная государственная политика в здравоохранении, что негативно сказалось на функционировании системы здравоохранения в Украине, которая в отличие от большинства стран Европы сегодня не удовлетворяет в полном объеме потребности населения ни по качеству оказания медицинской помощи, ни по ее доступности.

Изменение отношения власти к самому дорогому, что у нее есть – к здоровью ее граждан, подтвержденное активно начатыми и последовательно реализуемыми реформами в здравоохранении, уже сегодня дают позитивные результаты.

Здоровье человека на 51,5% определяется его образом жизни, а от здравоохранения зависит всего лишь на 8,5%. Может стоит чаще от этом напоминать людям?

В 21-ом веке здоровье – это прежде всего сами люди и то, как они живут и как заботятся о здоровье в условиях своей повседневной жизни. Значение образа жизни является определяющим в вопросах развития многих неинфекционных заболеваний, поскольку он непосредственно влияет на здоровье.

Поэтому сегодня, разрабатывая новые стратегии в сфере охраны здоровья, мы должны учитывать все эти факторы и критическую демографическую ситуацию, и неудовлетворительное состояние здоровья нашего населения, и отсутствие в обществе идеи здоровья и сознательного отношения к необходимости его укрепления.

Сегодня мировое сообщество призывает все страны направить усилия на решение проблем общественного здоровья и акцентирует внимание на необходимости объединения сил всех государственных и негосударственных секторов для поиска новых стратегий в сфере охраны здоровья.

Перед нами стоят две сложные задачи - укрепить систему здравоохранения и обеспечить развитие межсекторальной государственной политики, предусматривающей совместные действия сектора здравоохранения и других секторов – государственного и негосударственного, а также граждан, – направленной на формирование условий для здорового способа жизни. Это обусловлено меняющимся характером общества, в котором мы живем, и теми проблемами, которые стоят перед ним.

Инна Клименко