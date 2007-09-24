В Британии зафиксирован новый случай болезни “синего языка”

В Великобритании выявлен новый случай заболевания коровы болезнью “синий язык”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии со ссылкой на ветеринарную службу Великобритании, животное с симптомами болезни было выявлено на ферме крупного рогатого скота между Ипсвичем и Саффолком.

Сейчас результаты анализов проверяются в референтной лаборатории ЕС в Пирбрайте.

Вирус “синего языка” передается насекомыми, поражая домашних и диких жвачных животных. Вирус чаще всего регистрировался в странах Южной Европы, однако в 2006 и 2007 годах начал появляться в Центрально-Северной Европе, достигнув 12 тысяч случаев в этом году (в Бельгии, Нидерландах, Франции, Люксембурге и Германии).