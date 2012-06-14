Введут ли в Украине 12-часовой рабочий день?

В проекте нового Трудового кодекса отсутствуют положения о 12-часовом рабочем дне, речь идет о 8-часовом рабочем дне и 40-часовой рабочей неделе.

Об этом заявил член фракции Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Ярослав Сухой, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Я.Сухой, опровергая распространенные в СМИ заявления о том, что в проекте нового Трудового кодекса будет установлен 12-часовой рабочий день, отметил: «Не первый раз мы слышим абсолютно абсурдные, безосновательные и, что хуже всего, безграмотные высказывания в адрес проекта нового Трудового кодекса. Хочу напомнить, что проект этого кодекса в течение нескольких лет проходил проработку и имеет положительные отзывы настоящих экспертов, которые разбираются в международном трудовом праве, организации труда. В проекте нового Трудового кодекса нет положений о 12-часовом рабочем дне. 131, 132, 133 статьи законопроекта устанавливают нормальное рабочее время. Речь идет о 8-часовом рабочем дне и 40-часовой рабочей неделе. То есть такие же, которые предусмотрены в Кодексе законов о труде 1971 года».

«Мы сегодня имеем дело с очень непривлекательным поведением политических лузеров, которые, пытаясь привлечь к себе внимание, абсолютно безосновательно критикуют проект нового Трудового кодекса. И наша оппозиция отметает любые меры, направленные на содействие модернизации жизни Украины, без чего нет ее будущего», - сказал депутат.

«В то же время новый Трудовой кодекс будет защищать человека труда. Он будет отвечать нынешним реалиям и состоянию общественно-трудовых и социально-экономических отношений», - сказал Я.Сухой.