Чем старше отец, тем дольше живут дети

Чем старше был мужчина в момент зачатия ребенка, тем больше шансов, что малыш станет долгожителем, считают американские ученые-генетики, пишет news.open.by.

С ходом времени сперма мужчины меняется и в итоге вырабатывает генетический код, который способствует долгожительству. Это качество затем передается детям и внукам. К такому выводу пришли ученые, проанализировав ДНК 1779 человек.

Результаты исследования опубликованы в сборнике Национальной академии наук США.

Генетики считают, что если мужчина становится отцом в более зрелом возрасте, это может дать преимущества в состоянии здоровья его ребенку.

"Люди все сильнее отодвигают время зачатия ребенка. Таким образом длинна теломера [концевого участка хромосомы], передаваемого отпрыску, увеличивается. А значит продолжительность жизни следующих поколений будет увеличиваться по мере того, как человечество начинает воспроизводить себя все в более позднем возрасте", - говорит профессор университета Ньюкасла Томас фон Гжински.

В то же время более ранние исследования показали, что позднее отцовство увеличивает риск выкидыша плода.