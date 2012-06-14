Сегодня - Всемирный день донора

Ежегодно 14 июня в Украине отмечается Всемирный день донора крови.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения выбрала этот день как проявление благодарности миллионам людей, которые спасают жизни и сохраняют здоровье другим людям, сдавая свою кровь. Именно в этот день в 1868 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл группы крови человека.

Всемирный день донора крови – достаточно новый праздник, который отмечают многие страны. Он был учрежден под эгидой ООН в мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения ООН в Женеве.

Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. Хотя потребность в крови является общей, но не всегда это доступно тем, кто в ней нуждается. А потому важность Всемирного дня донора крови перекликается с несомненной важностью самого донорства. Целью этого ежегодного мероприятия является привлечение здоровых людей к донорству крови.

В этот день обращается внимание на необходимость регулярной сдачи крови для предотвращения ее нехватки в больницах и клиниках, особенно в странах, где количество донорской крови крайне ограничено. Потребность в донорской крови возникает у людей любого возраста с разными серьезными заболеваниями. Поэтому каждый донор, который добровольно сдает кровь, делает свой бесценный вклад в доброе дело – спасение человеческих жизней.

На государственном уровне Министерством здравоохранения внедряется в деятельность региональных заведений службы крови Украины современная система скрининга донорской крови и ее компонентов на маркеры инфекций, которые передаются с кровью. Эта система включает автоматизированные лабораторные комплексы с применением методов иммунохемолюминесцентного анализа и амплификации нуклеиновых кислот. Также запланированы и реализуются мероприятия по вирусной инактивации заготовленных компонентов донорской крови. Вместе с повышением уровня инфекционной безопасности продуктов крови в Украине увеличатся объемы заготовки донорских тромбоцитов, полученных на аппаратах автоматического цитафереза, что значительно улучшит обеспечение пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

По случаю этого Дня во всех регионах Украины пройдут торжественные мероприятия, на которых будут поздравлять доноров крови. Также будут проводиться выездные Дни донора по сдаче крови.