Повысили размер помощи лицам по уходу за инвалидами I-II гр.
...с психическими расстройствами
Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Украины «О психиатрической помощи».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом предусмотрено, что государство гарантирует денежную помощь в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, лицу, проживающему вместе с инвалидом I или ІІ группы в результате психического расстройства, который, по заключению врачебной комиссии медицинского заведения, нуждается в постоянном постороннем уходе, - на уход за ним.
Размер отмеченной помощи рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем минимальная заработная плата.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 мая.