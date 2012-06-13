Повысили размер помощи лицам по уходу за инвалидами I-II гр.

17:52, 13 июня 2012
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...с психическими расстройствами

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Украины «О психиатрической помощи».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что государство гарантирует денежную помощь в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, лицу, проживающему вместе с инвалидом I или ІІ группы в результате психического расстройства, который, по заключению врачебной комиссии медицинского заведения, нуждается в постоянном постороннем уходе, - на уход за ним.

Размер отмеченной помощи рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем минимальная заработная плата.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 мая.

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