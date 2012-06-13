Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди

Завтра, 14 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем до 30° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, ночью в западных областях, а днем в Украине, кроме большинства восточных, южных областей и Крыма, пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в центральных областях местами сильный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 25-30°, на востоке и юге 31-36°; в западных областях ночью 11-16°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 8-13°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, слабый град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый.

Температура ночью по области 15-20°, днем 25-30°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°.

Сегодня, 13 июня, температура воды в Черном море 19-22°, Азовском море 25-26°; в Днепре возле Киева - 21°.